Капелло о решении УЕФА: К сожалению, сейчас такая реальность

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением об отстранении российских клубов от еврокубков.

«Я сожалею, что российские клубы не смогут участвовать в еврокубках еще год. Футболистам нужна практика игр с лучшими командами Европы», - приводит слова Капелло Sport 24. Итальянский специалист считает, что такое решение нанесет огромный ущерб всему российскому футболу, но к сожалению, это реальность. Так же он отметил, что без практики в европейских турнирах футболисты перестанут расти.

Ранее УЕФА не допустил российские команды и сборные для участия в международных турнирах в предстоящем сезоне.