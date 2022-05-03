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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Капелло о решении УЕФА: К сожалению, сейчас такая реальность

03 Мая 2022 • 14:43 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением об отстранении российских клубов от еврокубков.

«Я сожалею, что российские клубы не смогут участвовать в еврокубках еще год. Футболистам нужна практика игр с лучшими командами Европы», - приводит слова Капелло Sport 24. Итальянский специалист считает, что такое решение нанесет огромный ущерб всему российскому футболу, но к сожалению, это реальность. Так же он отметил, что без практики в европейских турнирах футболисты перестанут расти.

Ранее УЕФА не допустил российские команды и сборные для участия в международных турнирах в предстоящем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло УЕФА
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