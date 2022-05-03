Кавазашвили назвал клуб РПЛ, который может подписать Кокорина

Бывший голкипер «Спартака» и «Торпедо» Анзор Кавазашвили высказался по поводу информации о возможном уходе российского нападающего Александра Кокорина из «Фиорентины». Во флорентийском клубе задумываются о прекращении сотрудничества с игроком, не оправдавшим надежды.

В интервью «Спорт-экспрессу» эксперт предположил, что 31-летнего игрока могут приютить российские команды. Он не исключает, что Валерий Карпин даст Александру шанс в «Ростове» и попытается его перевоспитать.

До переезда в Серию А Кокорин поиграл в чемпионате России за «Динамо», «Зенит», «Спартак» и «Сочи».