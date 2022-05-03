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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названа сумма, за какую ЦСКА выкупит Языджи

03 Мая 2022 • 13:56 Комментировать

Московский ЦСКА планирует оформить выкуп турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, выступающего за «армейцев» на правах аренды. Полноценный контракт игрока принадлежит французскому «Лиллю».

О будущем своего клиента высказался агент Адам Чебеджи. В интервью Sport24 представитель футболиста заявил, что «армейцы» заплатят за Юсуфа 11 миллионов евро. С игроком будет заключен контракт на три года.

В сезоне-2021/2022 Языджи принял участие в 11 поединках, записав на свой счет восемь забитых мячей и две результативные передачи. Его арендный договор истекает в конце сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Юсуф Языджи
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