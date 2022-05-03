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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ветеран «Спартака»: «УЕФА – мрази и продажные шкуры! Будут умолять, чтобы Россию вернули»

03 Мая 2022 • 13:51 Комментировать (1)

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили резко отреагировал на санкции, которые наложил УЕФА на российский футбол. Во время общения с журналистами «РБ Спорт» эксперт не стеснялся в выражениях, назвав членов организации «паскудными мразями и продажными шкурами».

По словам Кавазашвили, представители УЕФА являются паскудными подчиненными политиками из западных стран. Он считает, что в будущем их ждет реорганизация.

«Они исключили великую Россию! Мы добьемся того, что будут умолять, чтобы нас вернули в УЕФА», - подытожил эксперт.

Напомним, что УЕФА отстранил клубы РПЛ от еврокубков на сезон-2022/2023, а сборная России получила бан на участие в Лиге наций.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Анзор Кавазашвили
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