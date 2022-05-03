Ветеран «Спартака»: «УЕФА – мрази и продажные шкуры! Будут умолять, чтобы Россию вернули»

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили резко отреагировал на санкции, которые наложил УЕФА на российский футбол. Во время общения с журналистами «РБ Спорт» эксперт не стеснялся в выражениях, назвав членов организации «паскудными мразями и продажными шкурами».

По словам Кавазашвили, представители УЕФА являются паскудными подчиненными политиками из западных стран. Он считает, что в будущем их ждет реорганизация.

«Они исключили великую Россию! Мы добьемся того, что будут умолять, чтобы нас вернули в УЕФА», - подытожил эксперт.

Напомним, что УЕФА отстранил клубы РПЛ от еврокубков на сезон-2022/2023, а сборная России получила бан на участие в Лиге наций.