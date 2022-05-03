Канчельскис: Футбол в России не умрёт

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался по поводу отстранения российских клубов от еврокубков.

Канчельскис сказал «Чемпионату», что, судя по всему, подобное решение было принято уже давно, но нужно продолжать дальше играть в футбол. Экс-игрок отметил, что из-за этих санкций от УЕФА футбол в России точно не умрёт, так что нужно с пониманием относиться к этой непростой ситуации.

Напомним, что руководители УЕФА из-за ситуации на Украине отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах под эгидой организации.