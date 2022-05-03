Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал продление европейского бана от УЕФА для российских клубов и сборной на год вперёд.

- Если ты знаешь, что в чемпионате нет никакой борьбы и никакой интриги, то зачем тогда туда ехать и играть? Скорее всего, многие легионеры покинут Россию, а новые не придут. И как будет развиваться, куда будет двигаться российский футбол, если есть чемпионат из 16-18 команд, где главное место только первое? Закончить турнир на втором месте или на седьмом – здесь не будет разницы. Это убьёт конкуренцию в РПЛ.