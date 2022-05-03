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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Владимир Пономарёв: «Дисквалификация российского футбола будет длительная - на лет пять» эксклюзив

03 Мая 2022 • 12:46 Комментировать

Известный футбольный эксперт Владимир Пономарев в интервью «Евро-Футбол.Ру» высказался о решении УЕФА отстранить российский футбол от международной арены на сезон 2022-2023.

- Как вы восприняли информацию, что УЕФА отстранил российский футбол от европейской арены на один сезон?

- Ожидаемое решение. Нас же сейчас от всего отстраняют, по всем видам спорта. Что вы хотите? Но я уверен, что все восстановится и будет нормально. Надо перетерпеть. Все пересмотрят. Так дальше нельзя действовать.

- Как думаете, в CAS удастся оспорить это решение или нет?

- Вряд ли. Это все ерунда. И отсудить деньги нам не удастся за это отстранение. Это для самоуспокоение, показать, что мы работаем. Но вариант бесполезный.

- Как думаете, отстранение может быть более длительным, чем на один сезон в итоге?

- Я читал, что мы хотели провести чемпионат Европы по футболу, но УЕФА не принял эту идею. Хоккейный чемпиона мира у нас тоже отобрали, который мы хотели провести в 23-м году. Думаю, лет на пять нас отстранили. Дисквалификация будет длительная. Поэтому  надо увеличивать число команд в РПЛ до 18-ти. Расширить географию. Переходить на систему «весна-осень», как мы обычно играли. Зимой не годится играть в футбол. Надо летом это делать. Кстати, вся Скандинавия играет по системе «весна-осень». Так что ничего страшного. Посидим в изоляции. Было же такое в шестидесятые годы. Мы же нигде не участвовали. Мы каждый год ездили только в Южную Америку. Нас узнали и оценили.

- Может, стоит рассмотреть вариант с выходом из УЕФА и переходом в Азию?

- Да, можно. А что такого? Там тоже умеют играть в футбол. Правда, придется выходить из УЕФА. Но что поделать, если нас там не принимают.

- Как скажется отсутствие международных матчей на российском футболе?

- Не думаю, что нам стоит ожидать деградации нашего футбола. Наоборот. Сейчас повысится массовость. Ребятишки будут созревать. Никуда мы не денемся. От этих легионеров тоже толку мало. Кое-кто играет, конечно. Но вот в ЦСКА, например, иностранцы сдулись. Они показывают игру ниже среднего. Так что для наших ребят хорошая перспектива. Можно наращивать потенциал.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Владимир Пономарёв
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