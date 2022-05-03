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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Николсона: Шамар сейчас думает только о том, чтобы успешно закончить сезон и выиграть Кубок России

03 Мая 2022 • 12:46 Комментировать

Агент ямайского нападающего «Спартака» Шамара Николсона рассказал о перспективах своего клиента в московской команде.

Агент Ненад Портега сказал «Спорт-Экспрессу», что единственное, о чём сейчас думает его клиент, так это о том, чтобы успешно закончить сезон и выиграть вместе со «Спартаком» Кубок России. Портега отметил, что если санкции УЕФА никак не повлияют на московский клуб, то и на Николсона они тоже не повлияют.

Напомним, что в этом сезоне Шамар Николсон провёл в российском чемпионате девять поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шамар Николсон
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