Агент Николсона: Шамар сейчас думает только о том, чтобы успешно закончить сезон и выиграть Кубок России

Агент ямайского нападающего «Спартака» Шамара Николсона рассказал о перспективах своего клиента в московской команде.

Агент Ненад Портега сказал «Спорт-Экспрессу», что единственное, о чём сейчас думает его клиент, так это о том, чтобы успешно закончить сезон и выиграть вместе со «Спартаком» Кубок России. Портега отметил, что если санкции УЕФА никак не повлияют на московский клуб, то и на Николсона они тоже не повлияют.

Напомним, что в этом сезоне Шамар Николсон провёл в российском чемпионате девять поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.