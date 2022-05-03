Экс-нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отстранение российских команд от европейских турниров на следующий сезон.

- Это ожидаемое решение от чиновников УЕФА, и подачи всякого рода апелляций, я думаю, станут пустой тратой времени и дополнительными расходами. Один год не такой уж большой срок, и я считаю, это не будет поводом, чтобы легионеры покинули наш чемпионат и не станет причиной, чтобы новые легионеры не приезжали к нам. Но клубам надо будет сделать в трансферной политике упор на Африку и Латинскую Америку – футболисты этих регионов менее подвластны политическим решениям. Теперь основная задача РФС – определить, как заполнить образовавшиеся паузы.