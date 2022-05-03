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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лахиялов: «Один год не такой уж большой срок, легионеры не уедут из России» эксклюзив

03 Мая 2022 • 12:45 Комментировать

Экс-нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отстранение российских команд от европейских турниров на следующий сезон.

- Это ожидаемое решение от чиновников УЕФА, и подачи всякого рода апелляций, я думаю, станут пустой тратой времени и дополнительными расходами. Один год не такой уж большой срок, и я считаю, это не будет поводом, чтобы легионеры покинули наш чемпионат и не станет причиной, чтобы новые легионеры не приезжали к нам. Но клубам надо будет сделать в трансферной политике упор на Африку и Латинскую Америку – футболисты этих регионов менее подвластны политическим решениям. Теперь основная задача РФС – определить, как заполнить образовавшиеся паузы.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Шамиль Лахиялов РПЛ
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