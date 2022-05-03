Газзаев: После санкций УЕФА нужно расширить РПЛ

Экс-наставник ЦСКА и «Алании» Валерий Газзаев высказался по поводу отстранения российских клубов от еврокубков на следующий сезон.

Газзаев сказал «Чемпионату», что нужно и дальше проводить национальные чемпионаты во всех видах спорта. Опытный специалист заявил, что после санкций от УЕФА нужно расширить РПЛ до 18 команд для того, чтобы в большой футбол было вовлечено как можно больше разных регионов. Тренер отметил, что расширение поможет молодым российским футболистам получить больше игровой практики.

Напомним, что руководители УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных матчей.