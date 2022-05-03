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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Евсеев не видит проблемы в расширении РПЛ

03 Мая 2022 • 12:21 Комментировать

Наставник ярославского «Шинника» Вадим Евсеев в своём телеграм-канале высказался по поводу возможного расширения элитного дивизиона.

Евсеев написал, что не видит никаких проблем в том, чтобы расширить РПЛ до 18 команд, так как в Кубке России клубы из ФНЛ весьма достойно играли против представителей элитного дивизиона. Тренер «Шинника» отметил, что ему очень интересно посмотреть на то, каким будет дальнейшее развитие российского футбола.

Напомним, что руководство УЕФА решило отстранить российские команды от еврокубков на следующий сезон включительно из-за ситуации на Украине.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Фнл Вадим Евсеев
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