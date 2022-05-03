ЦСКА выкупит контракт Языджи

Руководители московского ЦСКА в ближайшее время выкупят у французского «Лилля» контракт турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.

Агент игрока Адем Чебеджи подтвердил «РБ-Спорту», что турецкий футболист останется в московской команде, которая сейчас активно работает над выкупом 25-летнего полузащитника. Напомним, что Языджи перешёл в ЦСКА этой зимой из «Лилля». За «армейцев» турок сейчас выступает на правах арендного соглашения.

В этом сезоне Юсуф Языджи провёл в российском чемпионате в составе ЦСКА девять матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами. В активе турка также две жёлтые карточки.