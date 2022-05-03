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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Это безобразие!»: Лещенко высказался о санкциях УЕФА

03 Мая 2022 • 11:45 Комментировать

Именитый российский артист и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко высказался по поводу отстранения российских команд от еврокубков.

Лещенко сказал «Спорт-Экспрессу», что это настоящее безобразие, хотя Запад постоянно говорит о том, что спорт и культура остаются вне политики. Артист отметил, что интерес к футболу снизится, а российские клубы будут играть только в своём чемпионате и, может быть, проведут матчи с какими-нибудь восточными соседями.

Напомним, что руководители УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва УЕФА Лев Лещенко
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