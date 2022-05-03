Кухта: Считаю, что сделал правильный выбор, когда перешёл в «Локомотив»

Чешский нападающий «Локомотива» Ян Кухта рассказал о том, почему решил перейти в московскую команду.

Кухта в эфире канала «Матч Премьер» сказал, что для него это был новый вызов. Чешский футболист отметил, что он хотел стать частью большого и перспективного проекта. Форвард добавил, что «Локомотив» является одним из сильнейших клубов России, так что он сделал правильный выбор, когда перешёл в московский клуб.

Напомним, что в этом сезоне Як Кухта провёл в российском чемпионате шесть матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.