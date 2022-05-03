Газизов: Российскому футболу нужно сделать большую перезагрузку

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался по поводу решения УЕФА отстранить российские команды от еврокубков на следующий сезон.

Газизов сказал «Чемпионату», что это решение было вполне ожидаемым, но представители российских команд будут и дальше делать свою работу. Гендиректор «Уфы» считает, что российскому футболу нужно сделать большую перезагрузку для того, чтобы национальный чемпионат стал более интересным и смотрибельным.

Напомним, что боссы УЕФА недавно приняли решение о том, что российским клубам и сборным в следующем сезоне будет запрещено играть в матчах под эгидой организации.