Рианчо - о санкциях УЕФА: «Удар по всему российскому футболу»

Испанский тренер Рауль Рианчо, поработавший в московском «Спартаке» и казанском «Рубине», прокомментировал санкции УЕФА в отношении российского футбола. В частности, клубы Премьер-лиги были отстранены от участия в еврокубках на сезон-2022/2023.

В беседе со «Спорт-экспрессом» специалист назвал это решение «ударом по всему российскому футболу». По его мнению, такие санкции повлияют на легионеров, которые утратят желание играть в РПЛ. Рианчо сказал, что ему жаль спортсменов, попавших в такую ситуацию.

Добавим, что помимо наказания для клубов, с санкциями УЕФА столкнулись и сборные страны. Национальная команда России отстранена от Лиги наций, а молодежка – от Евро.