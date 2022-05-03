Широков: Нужно развиваться внутри страны

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков рассказал журналистам о том, что думает по поводу отстранения российских команд от еврокубков.

Широков сказал «Спорт-Экспрессу», что нужно не опускать руки и продолжать работать. Экс-футболист отметил, что необходимо развиваться внутри страны и большое внимание уделять детскому футболу. Роман добавил, что единственное, за что ему обидно, так это за отстранение от европейских матчей детско-юношеских команд, которые ни в чём не виноваты.

Напомним, что руководители УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных матчей на весь следующий сезон.