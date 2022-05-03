Сутормин: У «Зенита» самый сильный состав в РПЛ

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в разговоре с журналистами высказался по поводу состава питерской команды.

Сутормин сказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что если «Зенит» четыре года подряд побеждает в чемпионате, то, получается, что именно у питерской команды самый сильный состав в лиге. Алексей отметил, что другие клубы тоже подписывают хороших легионеров, но почему-то это не помогает им выигрывать титулы, так что дело тут не только в трансферах.

Напомним, что за три тура до окончания чемпионата футболисты «Зенита» под руководством Сергея Семака обеспечили себе четвёртый титул кряду.