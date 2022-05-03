Сутормин удивился, что сравнялся по титулам с Аршавиным и Кержаковым

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин удивился, когда узнал о том, что сравнялся по количеству титулов с легендами питерского клуба, а именно с Андреем Аршавиным и Александром Кержаковым.

Сутормин сказал «Спорт-Экспрессу», что немного шокирован тем, что сравнялся по титулам со столь именитыми футболистами. Полузащитник отметил, что ему всегда казалось, что у Аршавина и Кержакова намного больше трофеев с «Зенитом». Напомним, что экс-игроки питерской команды выигрывали три титула, как и Сутормин.

В этом сезоне Алексей Сутормин провёл в российском чемпионате 23 поединка, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одним ассистом.