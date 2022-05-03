Сутормин: «Зенит» хочет быть похожим на «Баварию»

Российский полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал журналистам о том, что думает по поводу сравнения питерского клуба с мюнхенской «Баварией».

Сутормин сказал «Спорт-Экспрессу», что «Зенит» делает всё для того, чтобы быть похожим на мюнхенскую команду. Полузащитник отметил, что питерский клуб тоже очень стабилен и стремится к тому, чтобы доминировать в своём чемпионате. Алексей добавил, что десять титулов кряду, как у «Баварии», «Зениту» будет очень тяжело выиграть.

Напомним, что за три тура до окончания сезона футболисты «Зенита» под шефством Сергея Семака обеспечили себе четвёртый чемпионский титул кряду.