Роднина: Зато наши клубы теперь не опозорятся в еврокубках

Известная экс-фигуристка, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась по поводу отстранения российских команд от еврокубков на следующий сезон.

Роднина сказала «РБ-Спорту», что из-за этого решения УЕФА российские клубы в следующем сезоне точно не опозорятся в еврокубках. Экс-фигуристка отметила, что по каждому виду спорта идёт планомерное исключение России, так что спорт прерывает все свои прежние традиции и требования.

Напомним, что руководители УЕФА из-за ситуации на Украине приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных матчей под эгидой организации.