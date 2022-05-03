Экс-президент «Локомотива»: Думаю, что года на три мы будем отлучены от европейского футбола

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался по поводу отстранения российских команд от еврокубков на следующий сезон.

Наумов сказал «Спорт-Экспрессу», что это решение боссов УЕФА его совсем не удивило. Функционер отметил, что на ближайшие три года мы точно будем отлучены от большого европейского футбола. Экс-президент «железнодорожников» считает, что российским клубам нужно как можно скорее перестроить свою работу и больше обращать внимание на молодых игроков из академии.

Напомним, что руководители УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных матчей на весь следующий сезон.