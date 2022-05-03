Сутормин о промахе с пенальти в серии с «Аланией»: Футболисты промахиваются и это нормально

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался по поводу незабитого пенальти в серии с «Аланией» в четвертьфинальном матче Кубка России.

Сутормин сказал «Спорт-Экспрессу», что это был первый его промах в карьере с пенальти, но он прекрасно понимал, что однажды это произойдёт. Полузащитник отметил, что футболисты иногда промахиваются и это нормально, но обидно не из-за промаха, а из-за итогового поражения питерской команды.

Напомним, что в серии послематчевых пенальти «Зенит» неожиданно уступил «Алании» и закончил своё выступление в Кубке России.