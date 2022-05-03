Агент Кухты: Ян будет соблюдать контракт с «Локомотивом»

Агент чешского форварда «Локомотива» Яна Кухты высказался по поводу будущего своего клиента в московской команде после санкций УЕФА.

Агент Милан Мартынович сказал «Чемпионату», что решение УЕФА об отстранении российских клубов от еврокубков никак не повлияет на желание Кухты выступать за «Локомотив». Агент отметил, что у чешского футболиста контракт на четыре года, так что Ян будет и дальше соблюдать договор.

Напомним, что в этом сезоне Ян Кухта провёл в российском чемпионате шесть поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.