Отстранение от еврокубков - это шанс на оживление российского футбола

УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках на ближайший сезон. Хочется верить, что в сезоне 2023/24 наши команды вернутся, хоть и окажутся очень низко в рейтинге коэффициентов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает об этом.

Случилось то, чего многие ожидали. УЕФА отстранил российские клубы от ближайшего евросезона. «Зенит» не сыграет в Лиге чемпионов, обладатель кубка страны останется без Лиги Европы, не будет никого и в Лиге конференций. После слов Александера Чеферина была надежда, что наши команды смогут играть хотя бы на нейтральном поле, но этого не случилось.

Если всё будет хорошо, то мы вернёмся на континентальную арену в сезоне 2023/24. При этом за пропущенный предстоящий сезон Россия получит совсем мало очков в таблицу коэффициентов. Как итог, мы окажемся где-то в середине третьего десятка. В этом случае у нас останется одно место в Лиге чемпионов, и то через квалификацию. Ещё три команды смогут стартовать в Лиге конференций.

На самом деле Россия органически шла к этому, наши клубы были очень плохи на евроарене. Разве что в прошедшем сезоне случился некий позитивный прорыв – «Зенит» и «Спартак» пробились в евровесну. До этого результаты были намного печальнее, в то время как другие страны, наоборот, серьёзно прибавляли. В общем можно сказать, что Россия окажется там, где и так бы оказалась. Может, не так быстро, но всё же.

Конечно, в этом ничего хорошего нет. С другой стороны, нашему футболу уже давно нужно было начать меняться. Сейчас для этого созданы все условия. Российским клубам в ближайшие годы придётся искать пути, как выживать, придётся перестраиваться так или иначе. Придётся делать ставку на своих воспитанников, потому что купить кого-то будет очень сложно. Очевидно, что этим летом наши клубы не смогут вести ту трансферную политику, к которой привыкли. Без еврокубков заманить качественных футболистов в Россию почти нереально. Да и удержать нынешних будет не так просто.

Потеря прямого места в групповом этапе Лиги чемпионов, конечно, станет экономическим ударом по всему нашему футболу. В конце концов эти призовые наши клубы тратили в том числе и внутри страны. Тот же «Зенит» зимой купил Ивана Сергеева у «Крыльев Советов» и Арсена Адамова у «Урала». Теперь этих денег не будет. Во всяком случае гарантированно не будет, за них придётся сражаться.

Когда наши клубы вернутся на европейскую арену, мы увидим себя на ранних отборочных стадиях турниров. В последние годы мы привыкли почему-то смотреть с неким пренебрежением на команды из Болгарии, Польши, и всё это приводило к печальным результатам. Теперь есть вероятность, что эти чемпионаты будут выше нас в таблице коэффициентов, так что нам всем придётся их воспринимать серьёзно. Никакой недооценки уже не будет.

В любом случае не страшно сделать два или даже три шага назад. Главное потом идти вперёд дальше. Российский футбол падает на дно. Теперь от него надо отталкиваться.

Роман Андреев