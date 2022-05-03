Радимов опасается, что бразильцы уйдут из «Зенита»

Экс-футболист петербургского «Зенита», а в настоящий момент наставник дублеров «сине-бело-голубых» Вячеслав Радимов высказался насчет возможного оттока бразильских легионеров после отстранения российских команд из еврокубков.

В интервью «РБ Спорт» специалист отметил, что каждый из бразильцев честолюбив и хочет выступать за свою сборную. Однако из-за бана в еврокубках питерские бразильцы вряд ли попадут на радар тренерского штаба национальной команды. В связи с этим, по мнению Радимова, кто-то из легионеров может принять решение об уходе из «Зенита».

Напомним, что питерцы стали досрочно чемпионами РПЛ.