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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов опасается, что бразильцы уйдут из «Зенита»

03 Мая 2022 • 09:18 Комментировать

Экс-футболист петербургского «Зенита», а в настоящий момент наставник дублеров «сине-бело-голубых» Вячеслав Радимов высказался насчет возможного оттока бразильских легионеров после отстранения российских команд из еврокубков.

В интервью «РБ Спорт» специалист отметил, что каждый из бразильцев честолюбив и хочет выступать за свою сборную. Однако из-за бана в еврокубках питерские бразильцы вряд ли попадут на радар тренерского штаба национальной команды. В связи с этим, по мнению Радимова, кто-то из легионеров может принять решение об уходе из «Зенита».

Напомним, что питерцы стали досрочно чемпионами РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владислав Радимов
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