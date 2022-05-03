Агент Языджи: Юсуф в трудные времена будет поддерживать ЦСКА

Агент турецкого полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи высказался по поводу будущего своего клиента в московской команде.

Агент Адем Чебеджи сказал «Спорт-Экспрессу», что турецкий футболист не оставляет своих друзей в трудные минуты, так что Юсуф будет в эти непростые времени поддерживать «армейскую» команду. Чебеджи отметил, что Языджи продолжит играть за московский клуб в следующем году.

Напомним, что в этом сезоне Юсуф Языджи провёл в российском чемпионате девять матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами.