Защитник «Локомотива» Едвай сравнил РПЛ и Бундеслигу

Хорватский защитник московского «Локомотива» Тин Едвай в разговоре с журналистами сравнил уровень РПЛ и Бундеслиги.

Едвай сказал «Матч ТВ», что в России очень много талантливых игроков, так что нужно постараться для того, чтобы выходить на поле в стартовом составе. Хорват отметил, что в Германии стараются играть в более открытый и зрелищный футбол. Защитник добавил, что в Бундеслиге также иначе работают судьи, которые позволяют себе чуть больше, чем арбитры из РПЛ.

Напомним, что в этом сезоне Тин Едвай провёл в российском чемпионате 18 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.