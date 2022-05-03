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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Локомотива» Едвай сравнил РПЛ и Бундеслигу

03 Мая 2022 • 08:55 Комментировать

Хорватский защитник московского «Локомотива» Тин Едвай в разговоре с журналистами сравнил уровень РПЛ и Бундеслиги.

Едвай сказал «Матч ТВ», что в России очень много талантливых игроков, так что нужно постараться для того, чтобы выходить на поле в стартовом составе. Хорват отметил, что в Германии стараются играть в более открытый и зрелищный футбол. Защитник добавил, что в Бундеслиге также иначе работают судьи, которые позволяют себе чуть больше, чем арбитры из РПЛ.

Напомним, что в этом сезоне Тин Едвай провёл в российском чемпионате 18 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Российская Премьер-Лига Бундеслига Тин Едвай
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