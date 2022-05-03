Никоноров: Нужно создать альтернативный чемпионат с дружественными странами

Форвард российской сборной по пляжному футболу Борис Никоноров высказался по поводу отстранения российских команд от международных матчей на следующий сезон.

Никоноров сказал Metaraitings.ru, что решение было вполне ожидаемым, хотя где-то томилась надежда, что всё разрешится иначе. Футболист отметил, что в ответ на подобное нужно создать альтернативный чемпионат с дружественными странами, где игроки смогут получать практику и прогрессировать. Форвард считает, что это было бы прекрасным решением.

Напомним, что руководители УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах под эгидой организации.