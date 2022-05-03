Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Никоноров: Нужно создать альтернативный чемпионат с дружественными странами

03 Мая 2022 • 08:32 Комментировать (1)

Форвард российской сборной по пляжному футболу Борис Никоноров высказался по поводу отстранения российских команд от международных матчей на следующий сезон.

Никоноров сказал Metaraitings.ru, что решение было вполне ожидаемым, хотя где-то томилась надежда, что всё разрешится иначе. Футболист отметил, что в ответ на подобное нужно создать альтернативный чемпионат с дружественными странами, где игроки смогут получать практику и прогрессировать. Форвард считает, что это было бы прекрасным решением.

Напомним, что руководители УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах под эгидой организации.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Борис Никоноров
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Мая
09:13 · Россия. Премьер-лига
Агент Языджи: Юсуф в трудные времена будет поддерживать ЦСКА
09:07 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: Спорт по всему миру должен быть вне политики
08:55 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» Едвай сравнил РПЛ и Бундеслигу
08:32 · Россия. Премьер-лига
Никоноров: Нужно создать альтернативный чемпионат с дружественными странами 1
08:22 · Россия. Премьер-лига
Тренер сборной России по пляжному футболу: Печально, что спорт становится инструментом в политической борьбе 1
00:03 · Россия. Премьер-лига
Орлов нахваливает новичков «Зенита» 1
02 Мая
23:57 · Россия. Премьер-лига
Калинский - о матче с тульским «Арсеналом»: «Сегодня было два разных тайма»
23:32 · Россия. Премьер-лига
Кутепов о ходе восстановления после травмы: «Долгий путь. Надеюсь, уже скоро буду в норме»
23:32 · Россия. Премьер-лига
Всего 7 вратарей парировали пенальти в дебютных играх РПЛ, среди них был Акинфеев
23:24 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Хорошо, что собрались»
23:05 · Россия. Премьер-лига
Милонов: «Если будем сопли жевать, наш футбол будет отброшен»
23:01 · Россия. Премьер-лига
Агент Изидора рассказал о будущем футболиста после решения УЕФА по России
22:19 · Россия. Премьер-лига
Губерниев назвал уродами тех, кто в УЕФА исключил Россию 10
22:17 · Россия. Премьер-лига
Дуймович: «Российский футбол, как и народ, - сильный»
22:11 · Россия. Премьер-лига
Депутат Журова о решении УЕФА по России: «Продолжаю удивляться, почему они не сделали это сразу?» 1
Все новости
Рекомендуем