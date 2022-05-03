Тренер сборной России по пляжному футболу: Печально, что спорт становится инструментом в политической борьбе

Наставник сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв высказался по поводу решения УЕФА отстранить российские команды от международных матчей на следующий сезон.

Лихачёв сказал ТАСС, что очень печально, что спорт стал инструментом в политической борьбе, но подобное решение от УЕФА было вполне ожидаемым. Тренер отметил, что футбол никуда не денется, но должно пройти приличное количество времени прежде, чем будут приняты решения, которые позволят России вернуться в большую футбольную семью.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в матчах под эгидой УЕФА в следующем сезоне.