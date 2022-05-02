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Калинский - о матче с тульским «Арсеналом»: «Сегодня было два разных тайма»

02 Мая 2022 • 23:57 Комментировать
Арсенал Тула
2:2
Нижний Новгород
окончен

Полузащитник «Нижнего Новгорода»  Николай Калинский подвел итоги встречи с «Арсеналом» (2:2).

«Сегодня было два разных тайма», - приводит слова Калинского официальный сайт клуба. Футболист считает, что команда хорошо провела первую половину матча, играла агрессивно и не останавливалась. Во втором тайме команда «просела», в конце могла вырвать победу, но не повезло. Также Калинский сказал, что настрой на последние игры будет запредельным.

28-летний полузащитник в этом сезоне принял участие в 27 матчах, забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи во всех турнирах.

«Нижний Новгород» после 27-го тура занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Арсенал Тула РПЛ Николай Калинский
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