Калинский - о матче с тульским «Арсеналом»: «Сегодня было два разных тайма»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Николай Калинский подвел итоги встречи с «Арсеналом» (2:2).

«Сегодня было два разных тайма», - приводит слова Калинского официальный сайт клуба. Футболист считает, что команда хорошо провела первую половину матча, играла агрессивно и не останавливалась. Во втором тайме команда «просела», в конце могла вырвать победу, но не повезло. Также Калинский сказал, что настрой на последние игры будет запредельным.

28-летний полузащитник в этом сезоне принял участие в 27 матчах, забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи во всех турнирах.

«Нижний Новгород» после 27-го тура занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов.