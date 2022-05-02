Всего 7 вратарей парировали пенальти в дебютных играх РПЛ, среди них был Акинфеев

Сегодня, 2 мая, в матче тульского «Арсенала» против «Нижнего Новгорода» (2:2) дебютант гостей – голкипер Никита Гойло парировал 11-метровый удар в исполнении Джордже Деспотовича.

Всего такое удавалось ещё шести голкиперам, включая Дениса Попова в скандальном матче «Сочи» против «Ростова» в 2020 году.

Первым же вратарём, парировавшим пенальти в дебютной игре РПЛ был Игорь Акинфеев в 2003 году. За ним последовали Юрий Жевнов из «Москвы» (2005), Николай Цыган из «Алании» (2005), Алексей Ботвиньев из раменского «Сатурна» (2007) и Виталий Гудиев из «Алании» (2012).