Божович: «Хорошо, что собрались»

В последнем матче 27-го тура чемпионата российской Премьер-лиги тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Нижним Новгородом». Черногорский наставник тульского клуба Миодраг Божович прокомментировал события матча.

По его словам, команда могла как выиграть, так и проиграть встречу, но в итоге все закончилось результативной ничьей. «Арсенал» остается на последнем месте в турнирной таблице российского чемпионата, но еще не растерял шансы на спасение прописки.

- Пропустили быстрый гол, потом еще один. Слава богу, чуть-чуть собрались. На второй тайм вышли и начали больше биться, выигрывать единоборства. Могли выиграть, а могли и проиграть, - заявил Божович в интервью «Тульским новостям».