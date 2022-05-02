Агент Изидора рассказал о будущем футболиста после решения УЕФА по России

Эммануэль Лакруа, агент форварда «Локомотива» Вильсона Изидора рассказал о будущем игрока после решения УЕФА отстранить российские клубы от еврокубков в следующем сезоне.

«Мне трудно сказать, пока Изидор остаётся в России, дальше многое будет зависеть от дальнейшей обстановки в России», — цитирует агента «Чемпионат».

21-летний Изидор перешёл в «Локомотив» из «Монако» зимой 2022 года за 3 миллиона евро. За российский клуб нападающий сыграл 9 матчей, в которых забил восемь голов и отдал результативную передачу.

Напомним, 2 мая УЕФА объявил о том, что российские команды и национальная сборная не смогут выступить в международных соревнованиях в сезолне-2022/23. Таким образом, российские команды лишены права участвовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Сборная России не выступит на чемпионате мира 2022 года и Лиге Наций.