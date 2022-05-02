Милонов: «Если будем сопли жевать, наш футбол будет отброшен»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов поделился мнением об отстранении российских клубов и сборной от участия в международных турнирах.

«Ожидаемое решение. Сейчас запрещают играть русским, но разрешают играть трансгендерам», - приводит слова Милонова «РБ Спорт». На вопрос о том, как скажется отстранение на нашем футболе, депутат ответил, что все зависит только от нас. Он считает, если мы будем только говорить об этом и ничего не делать, то уровень нашего футбола сильно пострадает. По мнению Милонова нужно создать свою сильную и независимую лигу.

«Если будем сопли жевать, наш футбол будет отброшен», - считает депутат.

Ранее УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне 2022/23. Помимо этого, сборная России лишилась возможности принять участие в следующем розыгрыше Лиги наций.