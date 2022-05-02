Губерниев назвал уродами тех, кто в УЕФА исключил Россию

Известный комментатор и журналист обозвался на тех, кто был за отстранение России от международных турниров на сезон-2022/23.

«А что толку рассуждать? Они все уроды и козлы за то, что нас исключили! Какие у нас есть решения проблемы? Никаких», — цитирует Губерниева Sport24.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала отстранение российских команд и сборной от международных соревнований на сезон-2022/23.

Таким образом, российские команды не выступят в следующем сезоне в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Помимо мужских команд, было принято решение отстранить и женскую сборную России от участия на Евро-2022.