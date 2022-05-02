Дуймович: «Российский футбол, как и народ, - сильный»

Бывший футболист «Локомотива» Томислав Дуймович высказался о решении УЕФА об отстранении российских команд от европейских турниров в следующем сезоне.

«Конечно, это беда. Клубам хотелось играть в Европе, игрокам хотелось почувствовать радость от футбола и соревнований. Этого не будет — это потеря. Я верю, что российский футбол, как и народ, — сильный», — приводит слова Дуймовича «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что российские клубы и сборная России не примут участие в международных турнирах в сезоне 2022/23.

Хорват выступал в России за пермский «Амкар» (2006-2008), московские «Локомотив» (2009-2010) и «Динамо» (2010-2013), а также за саранскую «Мордовию» (2012-2013, аренда из «Динамо»).