Депутат Журова о решении УЕФА по России: «Продолжаю удивляться, почему они не сделали это сразу?»

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о решении УЕФА отстранить российские команды и сборную от международных соревнований.

Журова считает, что против России идёт информационная борьба. Отстранение клубов и национальной команды было спланировано по указке. Депутат заявил, что организаторы соревнований, федерации должны через день-два объявлять, что-то говорить, что в отношении к русским вводятся санкции.

«Это ожидаемо. Продолжаю удивляться, почему они не сделали это сразу? Сказали бы: «Мы забанили всех русских». Но это же будет неправильно», — сказала Журова Vprognoze.ru.

Напомним, 2 мая УЕФА на исполкоме объявила о своём решении отстранить российские команды и сборную России от международных турниров. Таким образом, клубы из России не примут участие в Лиге чемпионов, Лиге Европы и женском Евро-2022.