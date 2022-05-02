Каррера выразил слова поддержки после отстранения России от международных соревнований

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поддержал Россию после решения УЕФА отстранить Россию от международных соревнований.

«Мои слова поддержки! Я считаю, что спорт должен оставаться вне политики!» - цитирует Карреру «Чемпионат».

Итальянский специалист надеется, что в скором времени все отстранения снимут и ситуация нормализуется.

Напомним, 2 мая УЕФА на исполкоме принял решение отстранить российские клубы и национальную сборную на сезон-2022/23. Российские команды не смогут принять участия в Лиге чемпионов, Лиге Европы, женском Евро-2022 и на чемпионате мира 2022 года.