Геркус прокомментировал отстранение российских клубов от еврокубков

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался после того, как УЕФА запретил российским клубам принимать участие в ближайшем еврокубковом сезоне, а сборной России нельзя будет участвовать в Лиге наций УЕФА.

«Я с самого начала был сторонником перехода в азиатскую конфедерацию. Смысл есть – чтобы иметь хоть какую-то соревновательную практику», – заявил Геркус в интервью РИА Новости.

Стоит отметить, что большинство футбольных экспертов выступают против подобного развития событий, поскольку «переезд» в Азию скорее всего закроет двери для дальнейшего возвращения в Европу, а качество футбола и конкуренция в азиатском регионе оставляют желать лучшего.

На текущий момент российские клубы отстранены от еврокубковых турниров на один сезон. Что касается участия сборной России в отборочном турнире к Евро-2024, то этот вопрос будет решаться в дальнейшем.