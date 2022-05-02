Карпин: «Ничего нового для меня не произошло»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поделился мнением об отстранении российских клубов и сборной от участия в турнирах

«Ничего нового для меня не произошло. Тот беспредел с отстранением российского футбола от соревнований, который начался несколько месяцев назад, продолжается», - цитирует Карпина «Чемпионат». Он также отметил, что надеется на РФС, который будет пытаться вернуть наши клубы для участия в международных турнирах.

Ранее УЕФА объявил об отстранении российских команд и сборной России от участия в европейских турнирах в следующем сезоне. Про сезон 2023/24 информации не было.