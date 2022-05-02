Глушаков нашёл два плюса в отстранении российских клубов от еврокубков

Денис Глушаков, выступающий за подмосковные «Химки», призвал найти плюсы в сложившейся ситуации, связанной с баном российских клубов в еврокубках на предстоящий сезон.

Глушаков в интервью «Матч ТВ» охарактеризовал сложившуюся ситуацию как непростую, но нашёл в ней два плюса: расширение РПЛ до 18 или 20 команд, а также возможность обратного перехода на систему «весна – осень».

Денис отметил, что именно при системе «весна - очень» российские команды завоевали две Кубка УЕФА.

Отметим, что сегодня УЕФА вынес решение о недопуске российских команд к участию в еврокубках на ближайший сезон. Также под бан попала сборная России в Лиге наций УЕФА 2022/23.