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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков нашёл два плюса в отстранении российских клубов от еврокубков

02 Мая 2022 • 21:37 Комментировать

Денис Глушаков, выступающий за подмосковные «Химки», призвал найти плюсы в сложившейся ситуации, связанной с баном российских клубов в еврокубках на предстоящий сезон.

Глушаков в интервью «Матч ТВ» охарактеризовал сложившуюся ситуацию как непростую, но нашёл в ней два плюса: расширение РПЛ до 18 или 20 команд, а также возможность обратного перехода на систему «весна – осень».

Денис отметил, что именно при системе «весна - очень» российские команды завоевали две Кубка УЕФА.

Отметим, что сегодня УЕФА вынес решение о недопуске российских команд к участию в еврокубках на ближайший сезон. Также под бан попала сборная России в Лиге наций УЕФА 2022/23.

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Денис Глушаков
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