Экс-главный тренер «Кубани», «Ротора» и «Минска» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отстранение российских клубов и сборной от участия в турнирах под эгидой УЕФА в сезоне-2022/2023.

- Европа сама учинила себе позор в спорте. Такое решение не то что ожидалось – в нем сомнений не было. Сегодня любой человек или любая группа людей, которые приняли бы положительное для российских спортсменов решение, сразу были бы подвержены огромнейшему давлению, если не сказать шантажу. Вплоть до потери работы. Все здравомыслящие люди, находящиеся во главе различных федераций и исполкомов, прекрасно понимают это.

И второй момент. Если бы российские команды были всё-таки допущены к международным соревнованиям, сложилась бы такая же ситуация, как перед стыковыми матчами за попадание на чемпионат мира. Те команды, которым предстояло бы сыграть с нашими, стали бы отказываться – и им бы аплодировали, им бы раздавали всякие дивиденды, они бы пиарились и, наверное, получали бы даже какие-то финансовые вливания, это сегодня не ново. И всё равно тогда российские команды исключили бы из международных турниров.