Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Щербаченко – о решении УЕФА: «Европа сама учинила себе позор в спорте» эксклюзив

02 Мая 2022 • 21:36 Комментировать (3)

Экс-главный тренер «Кубани», «Ротора» и «Минска» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отстранение российских клубов и сборной от участия в турнирах под эгидой УЕФА в сезоне-2022/2023.

- Европа сама учинила себе позор в спорте. Такое решение не то что ожидалось – в нем сомнений не было. Сегодня любой человек или любая группа людей, которые приняли бы положительное для российских спортсменов решение, сразу были бы подвержены огромнейшему давлению, если не сказать шантажу. Вплоть до потери работы. Все здравомыслящие люди, находящиеся во главе различных федераций и исполкомов, прекрасно понимают это.

И второй момент. Если бы российские команды были всё-таки допущены к международным соревнованиям, сложилась бы такая же ситуация, как перед стыковыми матчами за попадание на чемпионат мира. Те команды, которым предстояло бы сыграть с нашими, стали бы отказываться – и им бы аплодировали, им бы раздавали всякие дивиденды, они бы пиарились и, наверное, получали бы даже какие-то финансовые вливания, это сегодня не ново. И всё равно тогда российские команды исключили бы из международных турниров.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Фёдор Щербаченко Чемпионат России РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Арсенал Тула 2:2 Нижний Новгород
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Мая
22:19 · Россия. Премьер-лига
Губерниев назвал уродами тех, кто в УЕФА исключил Россию 2
22:17 · Россия. Премьер-лига
Дуймович: «Российский футбол, как и народ, - сильный»
22:11 · Россия. Премьер-лига
Депутат Журова о решении УЕФА по России: «Продолжаю удивляться, почему они не сделали это сразу?»
21:59 · Россия. Премьер-лига
Каррера выразил слова поддержки после отстранения России от международных соревнований
21:58 · Россия. ФНЛ
«Караул»: Генич отреагировал на посещаемость матчей ФНЛ
21:57 · Россия. Премьер-лига
Агент д'Амико: Ваноли останется в «Спартаке»
21:49 · Россия. Премьер-лига
Геркус прокомментировал отстранение российских клубов от еврокубков
21:48 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Ничего нового для меня не произошло»
21:45 · Россия. Премьер-лига
Беленов выбыл на три месяца из-за проблем с голеностопным суставом
21:42 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» Слуцкого опустился в зону стыковых матчей
21:37 · Россия. Премьер-лига
Глушаков нашёл два плюса в отстранении российских клубов от еврокубков
21:32 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: Сейчас мы увидим, кто из легионеров приезжал в Россию за деньгами
21:24 · Россия. Премьер-лига
Червиченко считает русофобией решение УЕФА по России
21:17 · Россия. Премьер-лига
Мостовой нашёл положительный момент в новости об отстранении российских клубов
21:13 · Россия. Премьер-лига
Евгений Ловчев: «На международную арену мы без сомнения вернёмся»
Все новости
Рекомендуем