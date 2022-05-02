Мостовой нашёл положительный момент в новости об отстранении российских клубов

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение о решении УЕФА об отстранении российских клубов от европейских соревнований.

«Для меня это не новость. Когда тебя везде отстраняют, по-другому быть не могло. Хорошо, что на сезон. Могли и больше впаять», — цитирует слова Мостового «Чемпионат».

Ранее УЕФА принял решение об отстранении всех российских клубов от европейских соревнований, а так же сборную России от участия в предстоящем розыгрыше Лиги наций. Насчет участия российских команд в следующем розыгрыше европейских турниров не уточняется, решение будет приниматься позже.