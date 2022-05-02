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Евгений Ловчев: «На международную арену мы без сомнения вернёмся»

02 Мая 2022 • 21:13 Комментировать

Бывший игрок московского «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал отстранение российских клубов от еврокубков в ближайшем сезоне.

«На международную арену мы без сомнения вернёмся, только вопрос когда», – заявил Ловчев в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Также Ловчев призвал в это время обратить внимание на детский и юношеский футбол, которые необходимо развивать в стране, этому будет способствовать тот факт, что на иностранцев траты резко упадут.

Российские клубы на текущий момент отстранены на один сезон, сборная России не сможет принять участие в розыгрыше Лиги наций в сезоне 2022/23. Участие национальной команды в отборочном цикле за право выхода на Евро-2024 пока остаётся под вопросом.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Ловчев
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