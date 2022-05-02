В РФС прокомментировали решение УЕФА отстранить российские клубы и сборную от еврокубков

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) опубликовала заявление, в котором прокомментировала решение УЕФА отстранить российские клубы и сборную от международных турниров.

В интервью «Чемпионату» рассказали, что РФС категорически не согласен с принятым исполкомом УЕФА решением отстранить Россию от международных соревнований на сезон.

Сообщается, что РФС оспорит это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в швейцарской Лозанне.

Ранее стало известно, что 2 мая исполнительный комитет УЕФА принял решение отстранить все российские команды, в том числе и женские от международных соревнований на сезон-2022/23.