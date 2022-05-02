Цорн: «Будем концентрироваться на РПЛ и Кубке России»

Технический директор «Локомотива» Томас Цорн поделился мнением о решении УЕФА по отстранению российских клубов от участия в еврокубках и целях клуба.

«Чем меньше соревнований, тем хуже. Тем не менее, чемпионат России был и остаётся сильным турниром. Будем максимально концентрироваться на успешном выступлении в РПЛ, а также Кубке России», — цитирует Цорна «Чемпионат».

Сегодня стало известно, что УЕФА отстранил российские клубы от участия во всех еврокубках следующего сезона.

«Локомотив» после 27-го тура занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 41 очко и одну игру в запасе.