Бышовец рассказал, когда российские клубы вернут в еврокубки

Экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал отстранение отечественных клубов и сборной от еврокубков и Лиги наций УЕФА соответственно.

«Жду, когда закончится спецоперация и думаю, тогда начнутся какие-то вразумительные и человеческие решения, и нас вернут в европейские соревнования», – заявил Бышовец в интервью изданию Sport24.

Также Бышовец уверен, что рассматривать вопрос о переходе в Азию не стоит из-за ряда сопутствующих как внешних, так и внутренних проблем, связанных с уровнем футбола.

Эксперт уверен в том, что и клубы, и футболисты должны вести подготовку к тому, чтобы в обозримом будущем вернуться на европейскую арену.

«Думаю, нас вернут к следующему году», – подытожил Бышовец.

Отметим, что сборная России на текущий момент сохраняет шансы на то, чтобы принять участие в отборочном турнире на чемпионат Европы, который пройдёт в Германии в 2024 году.