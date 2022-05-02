«Хамство и дискриминация по национальному признаку»: в Госдуме возмущены решением УЕФА

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился своей реакцией на решение УЕФА в отношении российского футбола. Союз вынес жесткие санкции, дисквалифицировав клубы РПЛ из еврокубков на следующий сезон, а также отстранив сборную России от Лиги наций, а молодежку – от Евро.

«Настоящее хамство! Это дискриминация по национальному признаку! Дискриминация самих спортсменов. Это их законное право на работу. Никто не имеет право отнять у них это», - передает слова депутата Sport24.

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили жестко прошелся по УЕФА, назвав из сволочами.