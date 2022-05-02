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Вратарь-дебютант отразил пенальти, Луценко забил первым касанием: «Арсенал» и «Нижний Новгород» разошлись результативной ничьей

02 Мая 2022 • 20:53 Комментировать
Арсенал Тула
2:2
Нижний Новгород
окончен

В одном из ключевых матчей в плане расположения команд в нижней части таблицы «Арсенал» принимал в Туле «Нижний Новгород».

Протокол игры  
Арсенал Тула 2:2Нижний Новгород
  18'Гоцук Кирилл (0:1)
  30'Калинский Николай (0:2)
(1:2) Ткачёв Сергей45'   
(2:2) Луценко Евгений71'   
Левашов МихаилСмольников ИгорьСокол Артём   32'Беляев МаксимСтепанов ДанилТкачёв Сергей  84' (Хабибов Ансор (  84') Гулиев АязЧаушич Горан   89'Костадинов ГеоргиКангва Эванс  59' (Марков Евгений (  59') Деспотович Джордже  70' (Луценко Евгений (  70')
Запасные: Кулешин ИльяКайнов МаксимШамов ЕгорПанченко КириллАджоев ГурамСуханов Артём Романович
Гойло НикитаКаккоев НикитаМасоэро ЛукасГоцук Кирилл   79'Козлов АлексейКравцов КириллСтоцкий ДмитрийШарипов Альберт  68' (Горбунов Игорь (  68') Калинский НиколайЭннин Ричи  90' (Миладинович Иван (  90') Сулейманов Тимур   50'  74' (Милсон (  74')
Запасные: Анисимов АртурКечкеш АкошТкачук ДенисПенчиков ДаниилАлександров Виктор
02 мая. Стадион "Арсенал (Тула)".

В сезоне 2018/2019 годов «Арсенал» произвёл в РПЛ нечто вроде фурора, заняв с довольно зажигательной игрой шестое еврокубковое место. Тогда «канониры» разделывали на своём родном стадионе и «Зенит», и «Спартак», и «Локомотив». В последующем чемпионате туляки были середняками, а дальше вернулись к аутсайдерскому статусу. В мае 2021 года они стали одной из двух выплывших команд в своеобразном междусобойчике между собой, «Уфой» и «Ротором», однако соответствующих выводов не сделали. На пост главного тренера после провальной работы в «Крыльях Советов» был приглашён Миодраг Божович, и к 27-му туру очередного чемпионата «Арсенал» подошёл в крайне незавидном положении – последнее место в таблице с отставанием в пять очков от зоны стыков и в семь очков от зоны полного спасения.

У «Нижнего Новгорода», которому заранее прочили финансовые проблемы по типу «Тамбова» и чей вылет прогнозировали с большей долей вероятности, ситуация другая. Волжане задали позитивный тон своему выступлению в чемпионате с самого начала. Не хватая звёзд с неба и не обладая индивидуально суперсильными игроками, они щёлкали «Спартак», «Динамо» и весь турнир находились на относительно безопасном расстоянии от последних двух мест. Поражение в Туле не ухудшило бы сильно для нижегородцев их позиции в таблице, хотя приблизило бы их к опасности прямого вылета. Ну а гипотетическая победа на берегах Упы взметнула бы команду Александра Кержакова на одиннадцатое место, где она раньше уже бывала.

Первые минуты показали, что «Нижний» не будет играть этот матч из расчёта, что он гостевой. Понимая, что им противостоит равный, а возможно, и более слабый соперник, волжане решили сыграть в какой-то мере даже с позиции силы. И это принесло им в первом тайме свои плоды. Звоночком для хозяев был угловой Калинского на седьмой минуте, когда Гоцук не смог толком пробить головой, хотя возможность была хорошая, ведь Левашов ошибся на выходе. Та ситуация просматривалась видеоассистентами на предмет пенальти – кто-то кого-то толкнул. Вскоре было подозрение на попадание мяча в руку Масоэро в противоположный штрафной – одиннадцатиметрового в обоих случаях не было. А на восемнадцатой минуте «арсенальцы» уже результативно упустили Гоцука на подаче корнера. Калинский навесил на этот раз от правого флажка, и Гоцук оказался компетентнее Беляева, переправив мяч вторым этажом в ближний угол (0:1).

Второй гол визитёров к рубежу получаса игры стал для «пушкарей» совсем уж шоком. Калинский примерно на линии штрафной поймал мяч на подборе после борьбы Эннина и всадил его в левый нижний угол (0:2). Тем не менее «канониры» нашли в себе силы в конце тайма надавить на чужие ворота в достаточной степени для того, чтобы отквитать один мяч. Костадинов забросил из глубины к правому краю вратарской, Деспотович сделал поперечную скидку, и Ткачёв расстрелял цель рикошетом от перекладины (1:2). После перерыва нижегородцы конкретно сконцентрировались на обороне, но не выстояли. В районе часа игры Ткачёв навесил справа, и Деспот перспективно пробил головой, но мяч отразил Никита Гойло. Для 23-летнего вратаря нижегородцев, воспитанника «Зенита», это был первый матч в РПЛ, и он отметил его отражённым пенальти. Другой воспитанник «Зенита» Кравцов попал в своей штрафной по ноге Ткачёву, и находившийся рядом Сергей Карасёв сразу же указал на точку. Деспот пробил с одиннадцатиметрового в правый угол, и как раз туда успешно кинулся Гойло. Правда, через несколько минут он пропустил от Луценко, только что заменившего Деспотовича и замкнувшего короткий прострел Смольникова (2:2).

У «Нижнего» начали проходить контратаки – Эннин попал в Левашова, а Милсон пробил чуть левее створа. В конце гости даже перехватили инициативу – у хозяев запал выдохся. На девяностой минуте Калинский мог реально вырвать для волжан победу хлёстким ударом со штрафного, но Левашов сдюжил и оформил спасение. Также упустили шансы отличиться напоследок Горбунов и Миладинович. На самом-самом финише игры атаковал «Арсенал», но закончилось это незамкнутой подачей за лицевую. Туляки продлили безвыигрышную серию до десяти матчей и сократили отставание от зоны стыков до пяти очков, а «Нижний Новгород», не победив, в свою очередь, в пятом матче кряду, покинул зону стыков, в которую при равенстве очков с ним и «Химками» по дополнительным показателям упал «Рубин».

Кирилл Иванцов

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окончен Арсенал Тула 2:2 Нижний Новгород
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